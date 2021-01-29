Что будет с ценами в 2021 году: НБУ прогнозирует всплеск инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года НБУ.

Повышение зарплат

Важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.

"Соответственно ожидается, что бизнес будет компенсировать эти дополнительные расходы путем повышения цен", - говорится в обзоре.

Цены на продукты

Рост продовольственной инфляции в первом полугодии текущего года продолжится вследствие низкого прошлогоднего урожая большинства сельскохозяйственных культур.

Однако действие большинства шоков предложения иссякнет после поступления в продажу продукции нового урожая, что обусловит замедление продовольственной инфляции в конце года до 6%, говорится в обзоре.

Цены на одежду

По оценкам НБУ, изменение потребительского поведения на фоне карантинных ограничений и возможностей работать удаленно все еще будет оставаться дезінфляційним фактором для базовой инфляции, в частности падение цен на одежду и обувь будет сохраняться в течение большей части года. Однако в дальнейшем умеренный рост цен постепенно восстановится и для этой группы товаров.

Тарифы

Административная инфляция будет высокой (9-11% в год). Главным фактором такого ускорения является рост стоимости энергоносителей. В текущем прогнозе учитывается подорожание электроэнергии в пределах 40% в текущем году как за отмены льготного тарифа для населения (для объемов потребления до 100 кВт∙ч), так и вследствие начала приведения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до рыночных уровней. Это обусловит 0.3 в. п. вклад в годовую инфляцию, отметили в НБУ.

Цены на сигареты

По оценкам НБУ, основной вклад в административную инфляцию на всем прогнозном периоде будет формировать повышение ставок акцизов на табачную продукцию, которое приведет к ее удорожанию на 16-17% ежегодно.

Цены на энергоносители

В условиях восстановления мировой экономики вырастет спрос на нефтепродукты, поэтому в 2021 году и в последующие годы прогнозируется повышение стоимости топлива в Украине вслед за ростом стоимости нефти. Кроме непосредственного влияния на инфляцию топливо будет весомым проінфляційним фактором в прогнозном периоде через вторичные эффекты на себестоимость многих товаров.

Всплеск инфляции и реакция НБУ

Восстановление экономики в текущем году постепенно будет усиливать фундаментальный инфляционное давление. Соответственно НБУ может прибегнуть к повышению ключевой ставки ради его снижения в 2021-2022 годах, что позволит вернуть общую инфляцию к цели. Одновременно НБУ будет допускать превышения инфляцией целевого диапазона 5% ± 1. п. в 2021 году (7.0% г/г в декабре) с целью сохранения монетарных стимулов для выхода экономики из кризиса.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 7%.

В государственном бюджете на 2021 год заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.