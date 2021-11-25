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"Будет серьезной ошибкой": Британия предостерегла Россию от вторжения в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Глава МИД подчеркнула, что Лондон тесно сотрудничает с союзниками НАТО в вопросе поддержки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что это было бы серьезной ошибкой со стороны России", - сказала Трасс в комментарии изданию, отвечая на вопрос о возможном вторжении российских войск в Украину.

Министр добавила, что Британия близкий союзник Украины. По ее словам, Лондон тесно сотрудничает с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить поддержку украинкой стороне.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге, в том числе из-за угрозы вторжения России в Украину.

Отметим, ранее американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

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