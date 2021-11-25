"Буде серйозною помилкою": Британія застерегла Росію від вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас застерегла Росію від військового вторгнення в Україну. Глава МЗС підкреслила, що Лондон тісно співпрацює з союзниками НАТО в питанні підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я думаю, що це було б серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трас в коментарі виданню, відповідаючи на питання про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Міністр додала, що Британія близький союзник України. За її словами, Лондон тісно співпрацює з партнерами по НАТО, щоб забезпечити підтримку українській стороні.