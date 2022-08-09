Не будет считаться работой на РФ. В Украине хотят внести изменения в Уголовный кодекс

В Украине хотят внести изменения в Уголовный кодекс в части ответственности за коллаборационную деятельность. Коллаборантом будет считаться только тот человек, который пошел на сотрудничество с оккупантами и вел свою деятельность добровольно.

В частности, авторами законопроекта предлагается внести изменения в часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса. Да, она предусматривает уголовную ответственность за передачу материальных ресурсов оккупантам и хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором. Изменения состоят в дополнении статьи, касающейся "добровольного производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором".

То есть если человек вел хозяйственную деятельность под принуждением оккупантов, с него будет снято обвинение по этой части статьи, предусматривающее наказание в виде штрафа до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.