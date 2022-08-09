Не буде вважатись роботою на РФ. В Україні хочуть внести зміни в Кримінальний кодекс

В Україні хочуть внести зміни в Кримінальний кодекс в частині відповідальності за колабораційну діяльність. Колаборантом буде вважатись тільки та людина, що пішла на співпрацю з окупантами і вела свою діяльність добровільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект № 7647.
Зокрема авторами законопроекту пропонується внести зміни до частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу. Так, вона передбачає кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів окупантам та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Зміни полягають в доповненні статті, що стосується "добровільного провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором".
Тобто якщо людина вела господарську діяльність під примусом окупантів, з неї буде знято обвинувачення по цій частині статті, що передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, закон про колаборантів планують змінити, уточнити деякі формулювання. Зокрема, уточнити поняття "підтримки" окупаційних адміністрацій та чіткіше розмежувати "держзраду" та "колабораціонізм".
Нагадаємо, в кінці лютого в Раду внесли законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.
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