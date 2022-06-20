Будет ли Россия привлекать "миротворцев" ОДКБ к войне в Украине: ответ Кремля

Кремль пока не собирается привлекать "миротворцев" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к войне в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Он заверил, что пока в Кремле не думают о перспективе привлечения сил ОДКБ.

"Нет, такой вариант не рассматривался", - ответил он на вопрос журналистов.