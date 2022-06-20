Чи буде Росія залучати "миротворців" ОДКБ до війни в Україні: відповідь Кремля

Кремль поки не збирається залучати "миротворців" Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до війни в Україні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.