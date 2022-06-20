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Чи буде Росія залучати "миротворців" ОДКБ до війни в Україні: відповідь Кремля

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Москва, Понеділок 20 червня 2022 13:25
Чи буде Росія залучати "миротворців" ОДКБ до війни в Україні: відповідь Кремля Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль поки не збирається залучати "миротворців" Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до війни в Україні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Він запевнив, що поки в Кремлі не думають про перспективу залучення сил ОДКБ.

"Ні, такий варіант не розглядався", - відповів він на запитання журналістів.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що хочуть залучити "миротворців" з ОДКБ на Донбасі, оскільки туди нібито увійдуть війська НАТО.

Пізніше в Росії пояснили, що сили ОДКБ зможуть спрямувати на територію України тільки після закінчення так званої "спецоперації".

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