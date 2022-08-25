Как будет развиваться российско-украинская война в ближайшие 6 месяцев: прогноз Guardian

Согласно первому пункту прогноза, война, вероятно, продлится как минимум год. Однако по существу война зашла в тупик, и ее интенсивность снижается.

Как отмечается в материале, прошло полгода войны, но ни Украина, ни Россия не готовы прекращать боевые действия, несмотря на понесенные потери. Украина хочет вернуть свои оккупированные территории, а Россия хочет и дальше причинять ущерб не только своему противнику, но и, опосредованно, Западу. При этом Кремль считает, что зима сыграет ему на руку.

Между двумя сторонами не велось никаких переговоров с тех пор, как появились доказательства массовых убийств в Буче, Ирпене и других местах на территориях, оккупированных русскими к северу от Киева. "Но движение на передовой после падения Лисичанска в конце июня было минимальным. Обе стороны борются за инициативы и все больше кажутся истощенными в боях", - говорится в статье.

Согласно второму пункту прогноза, "у Украины нет средств для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды - оптимистичный способ ускорить крах России".

Украина хотела бы вернуть себе Херсон, но высокопоставленный представитель администрации признал в частном порядке, что "у нас недостаточно возможностей, чтобы оттеснить их". Киев изменил свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды спецназа на российские базы в глубоком тылу.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что цель состояла в том, чтобы "создать хаос внутри российских сил". Но, хотя это снизит эффективность оккупантов, маловероятно, что это приведет к тому, что оккупанты рухнут сами по себе и добровольно сдадут Херсон, как это надеялись некоторые украинские чиновники, говорится в материале.

Согласно третьему пункту прогноза, Россия по-прежнему хочет идти вперед, но ее внимание, вероятно, переключится на сохранение своих достижений и аннексию территории Украины.

У России нет нового плана наступления, кроме как массированными ударами артиллерии разрушать города и прокладывать себе путь вперед. Она делает это отчасти потому, что это эффективно, а отчасти для того, чтобы свести к минимуму потери, потеряв, по некоторым западным оценкам, 15 тысяч человек убитыми. Она продолжает применять эту стратегию вокруг Бахмута на Донбассе, но прогресс идет медленно, отчасти потому, что ей пришлось передислоцировать часть сил для укрепления Херсона.

"Кремль, возможно, не добился того, на что надеялся в начале войны, но сейчас Россия владеет большими участками украинской территории на востоке и юге и активно говорит о проведении референдумов об аннексии. С приближением более прохладной погоды он, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у него есть", - говорится в прогнозе.

Согласно четвертому пункту прогноза, зима ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможности для тех, кто лучше всего подготовится.

Зима очень важна в стратегическом понимании для обеих сторон. Украина уже обеспокоена гуманитарными проблемами, потому что в Донецкой области и других прифронтовых районах нет газового отопления. Один представитель гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции, и, возможно, до 2 млн человек пересекут границу с Польшей.

"Русские рассматривают зиму как возможность. Украина опасается, что Россия нацелится на ее энергосистему, обострив проблему отопления, и может просто отключить огромную Запорожскую атомную электростанцию. Москва также хочет продлить страдания Запада по поводу стоимости энергоносителей и имеет все основания усиливать давление.

Весна, тем не менее, может быть временем для нового наступления - каждая сторона захочет пополнить запасы и подготовиться к тому, что, вероятно, станет еще одним сезоном войны, считает автор материала.

Согласно пятому пункту прогноза, Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или просто держалась, и ему нужно сопоставить гуманитарную помощь с огромной потребностью.

"Украина была бы побеждена без военной помощи Запада. Но до сих пор Запад не предоставил достаточно артиллерии или другого оружия, такого как истребители, которое позволило бы Киеву отбросить захватчиков. Политики говорят о необходимости оттеснения России к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники", - говорится в материале.

В то же время гуманитарная потребность Украины растет. На реконструкцию не хватает денег, и многие дома к северо-востоку и северо-западу от Киева остаются разрушенными через пять месяцев после ухода русских, часто с отчаявшимися жителями, живущими в гаражах или временных постройках.

Людям, перемещенным внутри страны, часто приходится жить в школах или детских садах, временном жилье, в котором людям трудно оставаться в течение длительного периода времени. У Украины дефицит бюджета в размере 5 млрд долларов в месяц из-за войны, а помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже.