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Как будет работать система экстренной связи 112, - разъяснение МВД

Фото: экстренную службу 112 планируют запустить в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Создание и внедрение системы 112 является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Организация приема обращений в экстренные службы по принципу "единого окна" позволит использовать для вызова единый телефонный номер 112.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого.

"В чем заключается сущность системы экстренной связи 112? Сообщение о наступлении экстренной ситуации и обращение для получения помощи проводится по единому телефонному номеру - 112", - сообщил он.

По его словам, например, если случилось ДТП в незнакомом месте (сложно определить адрес) с возгоранием автомобиля, травмированными лицами или смертельным исходом, по состоянию на сегодня необходимо звонить в службы по разным номерам телефонов (101 - пожарная служба, 102 - полиция, 103 - скорая) и каждый раз дублировать информацию: Что случилось? Где? Кто обращается?

"Благодаря системе единой экстренной службы алгоритм существенно упрощается: человек звонит по единому номеру 112, а оператор имеет возможность определить место нахождения с геолокацией и направить при необходимости пожарных, полицию, скорую медицинскую помощь и спасателей одновременно", - пояснил Драпятый.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект по совершенствованию системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Отсутствие единого центра сейчас не позволяет привлекать несколько служб в случае возникновения экстренных ситуаций.

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Министерство внутренних дел Украины