Как будет работать система экстренной связи 112, - разъяснение МВД

"В чем заключается сущность системы экстренной связи 112? Сообщение о наступлении экстренной ситуации и обращение для получения помощи проводится по единому телефонному номеру - 112", - сообщил он.

По его словам, например, если случилось ДТП в незнакомом месте (сложно определить адрес) с возгоранием автомобиля, травмированными лицами или смертельным исходом, по состоянию на сегодня необходимо звонить в службы по разным номерам телефонов (101 - пожарная служба, 102 - полиция, 103 - скорая) и каждый раз дублировать информацию: Что случилось? Где? Кто обращается?

"Благодаря системе единой экстренной службы алгоритм существенно упрощается: человек звонит по единому номеру 112, а оператор имеет возможность определить место нахождения с геолокацией и направить при необходимости пожарных, полицию, скорую медицинскую помощь и спасателей одновременно", - пояснил Драпятый.