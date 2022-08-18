Як працюватиме система екстреного зв’язку 112, - роз'яснення МВС

"У чому полягає сутність системи екстреного зв’язку 112? Повідомлення про настання екстреної ситуації та звернення для отримання допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером - 112", - повідомив він.

За його словами, наприклад, якщо трапилося ДТП у незнайомому місці (складно визначити адресу) із загорянням автомобіля, травмованими особами або смертельним наслідком, станом на сьогодні необхідно телефонувати в служби за різними номерами телефонів (101 - пожежна служба, 102 - поліція, 103 - швидка) та щоразу дублювати інформацію: Що трапилося? Де? Хто звертається?

"Завдяки системі єдиної екстреної служби алгоритм суттєво спрощується: людина телефонує за єдиним номером 112, а оператор має змогу визначити місце знаходження за геолокацією та направити за необхідністю пожежників, поліцію, швидку медичну допомогу й рятувальників одночасно", - пояснив Драп’ятий.