Як працюватиме система екстреного зв’язку 112, - роз'яснення МВС

Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов’язань у межах Угоди про асоціацію з ЄС. Організація прийому звернень до екстрених служб за принципом "єдиного вікна" дозволить використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого.
"У чому полягає сутність системи екстреного зв’язку 112? Повідомлення про настання екстреної ситуації та звернення для отримання допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером - 112", - повідомив він.
За його словами, наприклад, якщо трапилося ДТП у незнайомому місці (складно визначити адресу) із загорянням автомобіля, травмованими особами або смертельним наслідком, станом на сьогодні необхідно телефонувати в служби за різними номерами телефонів (101 - пожежна служба, 102 - поліція, 103 - швидка) та щоразу дублювати інформацію: Що трапилося? Де? Хто звертається?
"Завдяки системі єдиної екстреної служби алгоритм суттєво спрощується: людина телефонує за єдиним номером 112, а оператор має змогу визначити місце знаходження за геолокацією та направити за необхідністю пожежників, поліцію, швидку медичну допомогу й рятувальників одночасно", - пояснив Драп’ятий.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Відсутність єдиного центру зараз не дозволяє залучати декілька служб у разі виникнення екстрених ситуацій.