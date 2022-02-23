UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения: ответ НБУ

Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует принять решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. В то же время он не повлияет на работу банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме", - говорится в заявлении.

Как отметили в Центробанке, НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Напомним, 23 февраля Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине. Решение могут принять после комитетов, ориентировочно в 17:00-18:00.

В то же время заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк Украины не планирует введение новых ограничений на финансовых рынках, поскольку административные решения во время кризиса 2014-2015 годов дорого обошлись банкам и гражданам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины