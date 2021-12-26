Как будет работать банковская система в конце 2021 года и на праздники: график НБУ

По данным пресс-службы, в период завершения отчетного года и начала следующего:

30 декабря 2021 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и другие системы НБУ работают в обычном режиме;

31 декабря 2021 года до 13.00 через СЭП могут проводиться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органы Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00;

1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2022 года;

1-3 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период проводятся датой банковского дня 4 января 2022 года. В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки самостоятельно принимают решения относительно проведения валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме;

4-6 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме;

в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная НБУ 30 декабря 2021 года;

7-9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП проводятся датой банковского дня 10 января 2022 года;

1-3 и 7-9 января 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

- в связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года:

дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

понедельника 7 марта- на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня - на субботу 2 июля;

межбанковские переводы через СЭП проводятся:

12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;

2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года;

5-8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;

25-28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года;

- 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, с августа 2020 года СЭП работает в режиме 23/7. Это означает, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю. Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины.