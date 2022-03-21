Будет посреди первых. США могут арестовать особняк Абрамовича из-за санкций против РФ, - CNBC

Среди многочисленных трофеев Абрамовича в сфере недвижимости по всему миру - современный мега-дом площадью 14 тысяч квадратных футов на 200 акрах земли в Сноумассе, штат Колорадо, недалеко от Аспена.

Российский миллиардер купил этот дом в 2008 году за 36,5 миллиона долларов.

Местные брокеры говорят, что с учетом стремительно растущих цен на недвижимость она, скорее всего, будет продана за 50 миллионов долларов, что делает ее вторым по стоимости домом, когда-либо проданным в Аспене.

Эксперты говорят, что эта недвижимость - главная цель для замораживания активов, если против Абрамовича будут введены санкции.

Правительство США может легче и быстрее арестовать активы, находящиеся в официальном владении лица, против которого введены санкции, поскольку ему не нужно проходить юридические процедуры для определения права собственности.



