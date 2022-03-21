Буде посеред перших. США можуть заарештувати особняк Абрамовича через санкції проти РФ, - CNBC

Серед численних трофеїв Абрамовича у сфері нерухомості по всьому світу - сучасний мега-будинок площею 14 тисяч квадратних футів на 200 акрах землі в Сноумассі, штат Колорадо, недалеко від Аспена.

Російський мільярдер купив цей будинок у 2008 році за 36,5 мільйона доларів.

Місцеві брокери кажуть, що з урахуванням стрімко зростаючих цін на нерухомість вона, швидше за все, буде продана за 50 мільйонів доларів, що робить її другим за вартістю будинком, коли-небудь проданим в Аспені.

Експерти кажуть, що ця нерухомість - головна мета для заморожування активів, якщо проти Абрамовича будуть введені санкції.

Уряд США може легше і швидше заарештувати активи, що знаходяться в офіційному володінні особи, проти якої введені санкції, оскільки йому не потрібно проходити юридичні процедури для визначення права власності.



