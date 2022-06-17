Будет ли ответ? Россия отреагировала на решение Украины по безвизу

Россия не планирует вводить визы для граждан Украины. Вспомнили о "родственниках из Украины, которые нуждаются в поддержке".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Укрина со ссылкой на Итерфакс .

На вопрос, будет ли Москва вводить визы для украинцев, Слуцкий сказал: "А зачем? У нас там масса родственников в Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же", - отметил Слуцкий.

Напомним, кабинет министров вводит визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую надо довести до результата.

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