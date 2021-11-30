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Если будет нужно: Лукашенко допустил рейсы "Белавиа" в Крым

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил, что если нужно, то авиакомпания "Белавиа" начнет летать в оккупированный Крым. При этом он выразил сожаление, что рейсы будут выполняться не через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Лукашенко "РИА Новости"

"Мы полетим (в Крым - ред.) тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше", - сказал он.

По его словам, на территории Крыма находится белорусский санаторий и если нужно, то Минск готов перевозить на полуостров своих граждан.

Лукашенко подчеркнул, что после введения санкций против "Белавиа" и других компаний Беларуси у властей страны "руки развязаны".

Напомним, ранее в этом же интервью Лукашенко заявил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова "российской территорией".

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Александр ЛукашенкоКрымБелавиа