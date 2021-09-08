Будет ли новый Майдан осенью: прогноз политолога

"Массовые акции, на которых собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, проходят в Украине регулярно. Для нас это уже норма. А вот Майданы - это сотни тысяч и даже больше участников, и они на самом деле для нас редкость. И такого развития событий я сейчас не предвижу", - подчеркнул эксперт.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в Украине в течении последних двух лет фиксируется увеличение количества массовых мероприятий и разного рода акций.

Так, за первое полугодие 2020 года в стране состоялось более 89 500 мероприятий, а за аналогичный период этого года - более 91 000.

"Конечно, не все акции проходят мирно. И там, где есть нарушения, полиция сразу реагирует в соответствии со своими полномочиями. Без исключений", - добавил Клименко.