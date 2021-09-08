UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Будет ли новый Майдан осенью: прогноз политолога

Автор: Олег Черныш

Политолог Владимир Фесенко не видит никаких предпосылок говорить о возможности появления этой осенью нового "Майдана". Впрочем, митинги недовольных групп населения или политических партий происходят практически ежемесячно, но они не несут никакой опасности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью".

"Массовые акции, на которых собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, проходят в Украине регулярно. Для нас это уже норма. А вот Майданы - это сотни тысяч и даже больше участников, и они на самом деле для нас редкость. И такого развития событий я сейчас не предвижу", - подчеркнул эксперт.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в Украине в течении последних двух лет фиксируется увеличение количества массовых мероприятий и разного рода акций.

Так, за первое полугодие 2020 года в стране состоялось более 89 500 мероприятий, а за аналогичный период этого года - более 91 000.

"Конечно, не все акции проходят мирно. И там, где есть нарушения, полиция сразу реагирует в соответствии со своими полномочиями. Без исключений", - добавил Клименко.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМайдан