Чи буде новий Майдан восени: прогноз політолога

"Масові акції, на яких збирається від кількох сотень до кількох тисяч осіб, проходять в Україні регулярно. Для нас це вже норма. А ось Майдани - це сотні тисяч і навіть більше учасників, і вони насправді для нас рідкість. І такого розвитку подій я зараз не передбачаю", - підкреслив експерт.

Як повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, в україні протягом останніх двох років фіксується збільшення кількості масових заходів і різного роду акцій.

Так, за перше півріччя 2020 року в країні відбулося понад 89 500 заходів, а за аналогічний період цього року - понад 91 000.

"Звичайно, не всі акції проходять мирно. І там, де є порушення, поліція відразу реагує відповідно до своїх повноважень. Без винятків", - додав Клименко.