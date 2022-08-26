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"Будет море сюрпризов": Арестович заявил, что в пакете помощи от США есть позиции, которые не озвучили

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Пятница 26 августа 2022 03:48
"Будет море сюрпризов": Арестович заявил, что в пакете помощи от США есть позиции, которые не озвучили Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

В новом пакете помощи от Соединенных Штатов есть пункты, которые принесут много сюрпризов. Речь идет о" трех позициях", которые не озвучили публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), если хорошо разглядеть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", - отметил чиновник.

Арестович также указал, что после встречи "Рамштайн 4" союзники не говорят, какое вооружение дают Украине. В частности, потому, что россиянам не стоит знать, что есть в ВСУ.

Кроме этого, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов.

Напомним, ранее было раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине на рекордные почти 3 млрд долларов.

Как считают в Пентагоне, благодаря военным поставкам Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО.

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