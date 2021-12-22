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Что будет с курсом гривны к доллару: украинцы дали прогноз на полгода

Автор: Александр Белоус

Треть украинцев (33%) считают, что курс гривны к доллару в течение полугода останется на нынешнем уровне. Еще почти треть опрошенных (29%) не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Ожидающие курсовых изменений разделились почти поровну на оптимистов, ожидающих укрепления курса гривны (20%), и пессимистов, ожидающих падения курса гривны (18%).

По сравнению с прошлым годом почти вдвое (на 19%) сократилось число ожидающих укрепления национальной валюты, заметно (на 9%) увеличилось число тех, кто не ожидает кардинальных курсовых колебаний, и несколько (на 4%) увеличилось число ожидающих падения курса гривны.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2022 заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.

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