Що буде з курсом гривні до долара: українці дали прогноз на півроку

Очікують курсових змін розділилися майже порівну на оптимістів, які очікують зміцнення курсу гривні (20%), і песимістів, які очікують падіння курсу гривні (18%).

У порівнянні з минулим роком майже вдвічі (на 19%) скоротилося число очікують зміцнення національної валюти, помітно (на 9%) збільшилася кількість тих, хто не очікує кардинальних курсових коливань, і кілька (на 4%) збільшилася кількість очікують падіння курсу гривні.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.