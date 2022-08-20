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Что будет с курсом гривны к доллару: прогноз агентства S&P

Фото: девальвация гривны приведет к ускорению инфляции в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

Как отмечается в сообщении, в начале войны НБУ зафиксировал обменный курс гривны и ввел обширные валютные ограничения, чтобы сдержать риски для финансовой стабильности. В июне-июле, учитывая давление на обменный курс, НБУ повысил ключевую ставку на 15 процентных пунктов до 25% и девальвировал валюту по отношению к доллару США на 25%.

"Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего ослабления валюты, что усилит инфляционное давление", - считают аналитики агентства.

Отметим, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

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