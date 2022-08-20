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Що буде з курсом гривні до долара: прогноз агентства S&P

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Україна, Субота 20 серпня 2022 12:56
Що буде з курсом гривні до долара: прогноз агентства S&P Фото: девальвація гривні призведе до прискорення інфляції в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

Як наголошується в повідомленні, на початку війни НБУ зафіксував обмінний курс гривні та ввів великі валютні обмеження, щоб стримати ризики для фінансової стабільності. У червні-липні, враховуючи тиск на обмінний курс, НБУ підвищив ключову ставку на 15 процентних пунктів до 25% і девальвував валюту по відношенню до долара США на 25%.

"Тим не менш, ми очікуємо подальшого ослаблення валюти, що посилить інфляційний тиск", - вважають аналітики агентства.

Відзначити, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/Долар. Курс як і раніше є фіксованим.

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