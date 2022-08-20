Що буде з курсом гривні до долара: прогноз агентства S&P

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

Як наголошується в повідомленні, на початку війни НБУ зафіксував обмінний курс гривні та ввів великі валютні обмеження, щоб стримати ризики для фінансової стабільності. У червні-липні, враховуючи тиск на обмінний курс, НБУ підвищив ключову ставку на 15 процентних пунктів до 25% і девальвував валюту по відношенню до долара США на 25%.

"Тим не менш, ми очікуємо подальшого ослаблення валюти, що посилить інфляційний тиск", - вважають аналітики агентства.