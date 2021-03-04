Что будет с курсом гривны в 2021 году: НБУ дал прогноз притока капитала в Украину

Как отметил Гелетий, в конце прошлого года иностранные инвесторы восстановили интерес к развивающимся рынкам, в том числе и Украины.

"Это связано как с низкими ставками финансовых инструментов в мире, так и с оптимизмом инвесторов в отношении преодоления пандемии", - сказал он.

По его словам, в начале 2021 года нерезиденты активно покупали гривневые облигации Украины. Однако в последние недели приток сократился, что связано с ростом доходности облигаций по всему миру, а также с отношениями Украины с МВФ.

"Сейчас мы не ожидаем повторения такого приплыва капитала от нерезидентов, который наблюдался в 2019 году. Однако потенциал для роста с текущих уровней, безусловно есть", - сказал он.