Що буде з курсом гривні в 2021 році: НБУ дав прогноз припливу капіталу в Україну

Як зазначив Гелетій, в кінці минулого року іноземні інвестори відновили інтерес до ринків, в тому числі і України.

"Це пов'язано як з низькими ставками фінансових інструментів у світі, так і з оптимізмом інвесторів щодо подолання пандемії", - сказав він.

За його словами, на початку 2021 року нерезиденти активно купували гривневі облігації України. Однак в останні тижні приплив скоротився, що пов'язано із зростанням прибутковості облігацій по всьому світу, а також з відносинами України з МВФ.

"Зараз ми не очікуємо повторення такого надходження капіталу від нерезидентів, який спостерігався у 2019 році. Однак потенціал для зростання з поточних рівнів, безумовно є", - сказав він.