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Что будет с курсом доллара и валютной политикой НБУ: прогноз на ближайшее время

Фото: курс доллара меняться не будет, прогнозирует эксперт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара по отношению к гривне меняться не будет. Национальный банк Украины также не будет менять свою политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман во время брифинга, который транслировался на Youtube

Фурман напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу доллара. В то же время он сослался на "мнение уважаемых экспертов", которое он разделяет и сам, о том, что "в ближайшее время курс будет без изменений".

"И та валютно-курсовая политика, которую проводил с первых дней войны НБУ, по моему мнению, как эксперта, будет оставаться именно такой. То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса", - сказал он.

По его словам, положительно влияет на курс гривны стабилизация резервов НБУ и их увеличение. "В августе резервы НБУ составили 25,4 млрд долларов и увеличились на около 15%", - сказал он, отметив, что резервы вырасти благодаря тому, что Украина получила за месяц 4,8 млрд долларов помощи.

"Внешняя помощь оказывает очень положительное влияние на курс украинской гривны", - сказал заместитель главы Совета НБУ.

Кроме того, на курс гривны также положительно повлияло на уменьшение дефицита внешней торговли, увеличение экспорта, в т.ч. и зерна сообщил он.

Фурман также отметил, что НБУ снизил "печать" гривны для финансирования дефицита бюджета до 30 млрд гривен в месяц, что также положительно повлияло на ситуацию на валютном рынке. Он также сообщил, согласно заявлениям Минфина, в проекте бюджета-2023 не предусмотрена денежная эмиссия НБУ.

Отметим, Совет НБУ - это орган, не вливающий на решения правления НБУ по валютно-курсовой политике.

Напомним, 19 сентября рост курса доллара ускорился. На наличном рынке курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 41,40 гривен за доллар.

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Национальный банк Украины