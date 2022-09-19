Что будет с курсом доллара и валютной политикой НБУ: прогноз на ближайшее время

Фурман напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу доллара. В то же время он сослался на "мнение уважаемых экспертов", которое он разделяет и сам, о том, что "в ближайшее время курс будет без изменений".

"И та валютно-курсовая политика, которую проводил с первых дней войны НБУ, по моему мнению, как эксперта, будет оставаться именно такой. То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса", - сказал он.

По его словам, положительно влияет на курс гривны стабилизация резервов НБУ и их увеличение. "В августе резервы НБУ составили 25,4 млрд долларов и увеличились на около 15%", - сказал он, отметив, что резервы вырасти благодаря тому, что Украина получила за месяц 4,8 млрд долларов помощи.

"Внешняя помощь оказывает очень положительное влияние на курс украинской гривны", - сказал заместитель главы Совета НБУ.

Кроме того, на курс гривны также положительно повлияло на уменьшение дефицита внешней торговли, увеличение экспорта, в т.ч. и зерна сообщил он.

Фурман также отметил, что НБУ снизил "печать" гривны для финансирования дефицита бюджета до 30 млрд гривен в месяц, что также положительно повлияло на ситуацию на валютном рынке. Он также сообщил, согласно заявлениям Минфина, в проекте бюджета-2023 не предусмотрена денежная эмиссия НБУ.

Отметим, Совет НБУ - это орган, не вливающий на решения правления НБУ по валютно-курсовой политике.