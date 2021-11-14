Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США снизился с 26,19 до 26,10 гривен (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 26,10/26,12 до 26,21/26,23 гривен (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,07/26,27 до 26,08/26,27 гривен (+0,1%--).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи.

Кроме того, по словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, текущее укрепление гривны вызвано преобладанием предложения валюты на межбанке, которое, в свою очередь, связано со снижением спроса со стороны клиентов банков и поступлением на рынок валюты НЭК "Укрэнерго" от размещения еврооблигаций. Для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил 314,5 млн долларов. В результате объем валютных интервенций НБУ с начала года достиг почти 2,5 млрд долларов.

"На ближайшую неделю ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен", - добавил Иосуб.