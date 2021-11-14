Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США знизився з 26,19 до 26,10 гривень (-0,3%). Попит/Пропозиція долара на міжбанку за цей же час зросли з 26,10/26,12 до 26,21/26,23 гривень (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,07/26,27 до 26,08 / 26,27 гривень (+0,1%--).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки при незмінному курсі продажу.

Крім того, за словами голови Ради НБУ Богдана Данилишина, поточне зміцнення гривні викликане переважанням пропозиції валюти на міжбанку, яке, в свою чергу, пов'язане зі зниженням попиту з боку клієнтів банків і надходженням на ринок валюти НЕК "Укренерго" від розміщення єврооблігацій. Для згладжування надмірних коливань на валютному ринку НБУ протягом тижня купив 314,5 млн доларів. В результаті обсяг валютних інтервенцій НБУ з початку року досяг майже 2,5 млрд доларів.

"На найближчий тиждень очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень", - додав Іосуб.