Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
Аналитик напомнил, что согласно прогнозу правительства, который содержится в проекте госбюджета-2022, в текущем году обменный курс доллара ожидается на уровне 28,0 грн с последующим ростом до 28,6 грн в 2022 году.
"Следует отметить, что в последние годы прогнозы Кабмина по курсу доллара отличаются консерватизмом и по факту доллар торгуется ниже, чем заложено в бюджете. Напомним, что курс, заложенный в бюджете, является всего лишь техническим ориентиром для перевода будущих валютных потоков в гривну. Ни правительство, ни Нацбанк не ставят себе цели, чтобы курс искусственно достиг или искусственно удерживался на запланированном уровне", - добавил он.
По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,73 до 26,67 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,66/26,68 грн (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,65/26,85 до 26,62/26,80 грн (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар.
Отметим, по прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.