Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на тиждень

Аналітик нагадав, що згідно з прогнозом уряду, який міститься в проекті держбюджету-2022, в поточному році обмінний курс долара очікується на рівні 28,0 грн з подальшим зростанням до 28,6 грн у 2022 році.

"Слід зазначити, що в останні роки прогнози Кабміну щодо курсу долара відрізняються консерватизмом і за фактом долар торгується нижче, ніж закладено в бюджеті. Нагадаємо, що курс, закладений у бюджеті, є всього лише технічним орієнтиром для переведення майбутніх валютних потоків у гривню. Ні уряд, ні Нацбанк не ставлять собі за мету, щоб курс штучно досяг або штучно утримувався на запланованому рівні", - додав він.

За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,73 до 26,67 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,74/26,76 до 26,66/26,68 грн (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,65/26,85 до 26,62/26,80 грн (-0,1% / -0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.