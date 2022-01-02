Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на 2022 год

В 2022 году среднее значение курса доллара составит 27,4-27,5 гривны. К концу года доллар может подорожать до 27,8 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"В 2022 году среднегодовой курс доллара составит 27,4-27,5 гривны, а к концу года доллар может подняться до 27,6-27,8 гривны", - отметил аналитик.

По его словам, это базовый сценарий, который предполагает:

успешное продолжение программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ);

отсутствие серьезного политического обострения с РФ, и, тем более, перехода противостояния в "горячую фазу".

Аналитик добавил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году при базовом сценарии вырастет на 3,5-4,0%.

Иосуб отметил, что большую часть 2021 года гривна укреплялась по отношению к доллару. В течение 11 месяцев доллар снизился с 28,4 до 26,0 гривны. Среди причин он отметил опережающий рост экспорта из Украины. Этому способствовала благоприятная внешняя конъюнктура - рост спроса на внешних рынках на экспортируемую продукцию с одновременным увеличением мировых цен на руду, черные металлы и аграрную продукцию. Положительную динамику также показал и экспорт IT-услуг.

"При этом политика Нацбанка Украины не помогала, но и не мешала укреплению гривны. НБУ давно не таргетирует курсы иностранных валют, они складываются под действием фундаментальных факторов. Впрочем, Нацбанк Украины может присутствовать на рынке для сглаживания сильных колебаний", - добавил аналитик.

Он уточнил, что большую часть 2021 года предложение валюты на рынке превышало спрос и, поэтому НБУ преимущественно валюту покупал.

"Чистая покупка валюты регулятором с начала года превысила 2 млрд долларов. С одной стороны, это сдерживало укрепление гривны, с другой - помогло нарастить валютные резервы страны", - резюмировал Иосуб.