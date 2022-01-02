ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на 2022 год

Новина українською →
Киев, Воскресенье 02 января 2022 14:00
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на 2022 год Фото: как изменится курс доллара в 2022 году - прогноз аналитика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В 2022 году среднее значение курса доллара составит 27,4-27,5 гривны. К концу года доллар может подорожать до 27,8 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"В 2022 году среднегодовой курс доллара составит 27,4-27,5 гривны, а к концу года доллар может подняться до 27,6-27,8 гривны", - отметил аналитик.

По его словам, это базовый сценарий, который предполагает:

  • успешное продолжение программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ);
  • отсутствие серьезного политического обострения с РФ, и, тем более, перехода противостояния в "горячую фазу".

Аналитик добавил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году при базовом сценарии вырастет на 3,5-4,0%.

Иосуб отметил, что большую часть 2021 года гривна укреплялась по отношению к доллару. В течение 11 месяцев доллар снизился с 28,4 до 26,0 гривны. Среди причин он отметил опережающий рост экспорта из Украины. Этому способствовала благоприятная внешняя конъюнктура - рост спроса на внешних рынках на экспортируемую продукцию с одновременным увеличением мировых цен на руду, черные металлы и аграрную продукцию. Положительную динамику также показал и экспорт IT-услуг.

"При этом политика Нацбанка Украины не помогала, но и не мешала укреплению гривны. НБУ давно не таргетирует курсы иностранных валют, они складываются под действием фундаментальных факторов. Впрочем, Нацбанк Украины может присутствовать на рынке для сглаживания сильных колебаний", - добавил аналитик.

Он уточнил, что большую часть 2021 года предложение валюты на рынке превышало спрос и, поэтому НБУ преимущественно валюту покупал.

"Чистая покупка валюты регулятором с начала года превысила 2 млрд долларов. С одной стороны, это сдерживало укрепление гривны, с другой - помогло нарастить валютные резервы страны", - резюмировал Иосуб.

Напомним, МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2026 года. Согласно расчетам организации, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2022 году - 27,43 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс гривны
NEWS
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году