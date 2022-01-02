Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на 2022 рік

У 2022 році середнє значення курсу долара складе 27,4-27,5 гривні. До кінця року Долар може подорожчати до 27,8 гривні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"У 2022 році середньорічний курс долара складе 27,4-27,5 гривні, а до кінця року Долар може піднятися до 27,6-27,8 гривні", - зазначив аналітик.

За його словами, це базовий сценарій, який передбачає:

успішне продовження програми stand by з Міжнародним валютним фондом (МВФ);

відсутність серйозного політичного загострення з РФ, і, тим більше переходу протистояння в "гарячу фазу".

Аналітик додав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2022 році при базовому сценарії зросте на 3,5-4,0%.

Іосуб зазначив, що більшу частину 2021 року гривня зміцнювалася стосовно долара. Протягом 11 місяців долар знизився з 28,4 до 26,0 гривні. Серед причин він відзначив випереджаюче зростання експорту з України. Цьому сприяла сприятлива зовнішня кон'юнктура-зростання попиту на зовнішніх ринках на експортовану продукцію з одночасним збільшенням світових цін на руду, чорні метали та аграрну продукцію. Позитивну динаміку також показав і експорт IT-послуг.

"При цьому політика Нацбанку України не допомагала, але і не заважала зміцненню гривні. НБУ давно не таргетує Курси іноземних валют, вони складаються під дією фундаментальних факторів. Втім, Нацбанк України може бути присутнім на ринку для згладжування сильних коливань", - додав аналітик.

Він уточнив, що більшу частину 2021 року пропозиція валюти на ринку перевищувала попит і, тому НБУ переважно валюту купував.

"Чиста купівля валюти регулятором з початку року перевищила 2 млрд доларів. З одного боку, це стримувало зміцнення гривні, з іншого - допомогло наростити валютні резерви країни", - резюмував Іосуб.