Что будет с курсом доллара в конце сентября: прогноз аналитика

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов зав неделю свидетельствует о том, что доллар нашел свое временное равновесие к гривне вблизи текущих уровней", - отметил аналитик.

Он напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,67 до 26,53 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 26,67/26,69 до 26,71/26,73 грн (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,62/26,80 до 26,59/26,79 грн (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.