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Що буде з курсом долара в кінці вересня: прогноз аналітика

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Незначна і різноспрямована зміна курсів зав тиждень свідчить про те, що Долар знайшов свою тимчасову рівновагу до гривні поблизу поточних рівнів", - зазначив аналітик.

Він нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,67 до 26,53 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,67/26,69 до 26,71/26,73 грн (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,62/26,80 до 26,59 / 26,79 грн (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, в проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксовано курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар.

Зазначимо, за прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,8 грн.

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