UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов на межбанке и на наличном рынке свидетельствует о том, что доллар к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней", - отметил он.

Как напомнила аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продемонстрировал разнонаправленное движение на разных сегментах валютного рынка.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,77 до 27,02 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,93 до 26,88/26,90 грн (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,82/27,03 до 26,85/27,04 грн (+0,1%/+0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривныКурс доллараКурс НБУ