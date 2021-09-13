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Кто будет контролировать вакцинацию персонала в школах: ответ Минздрава

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 23:26
Кто будет контролировать вакцинацию персонала в школах: ответ Минздрава Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Контролировать вакцинацию среди персонала в школах и других образовательных учреждения будут контролировать несколько государственных структур. Их работа будет направлена на выявления нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что за нарушения персонал понесет административную ответственность.

"У нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять (вакцинацию - ред.). Есть Госпотребслужба, Национальная полиция. Если будет выявлен случай нарушения, то будут жесткие административные вещи", - заявил Ляшко

Напомним, ранее министр, что для продолжения работы учебных заведений при условии введения "желтой" зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

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