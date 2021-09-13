Хто контролюватиме вакцинацію персоналу в школах: відповідь МОЗ

Контролювати вакцинацію серед персоналу в школах та інших освітніх закладах контролюватимуть кілька державних структур. Їхня робота буде спрямована на виявлення порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що за порушення персонал понесе адміністративну відповідальність. "У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти (вакцинацію - ред.). Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо буде виявлено випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко