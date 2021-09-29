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Кто будет контролировать, отстраняют ли непривитых педагогов и чиновников: ответ Кабмина

Автор: Ульяна Безпалько

Сотрудников сферы образования и чиновников, которые подлежат вакцинации, но не будут привиты, работодатель должен отстранить от работы. Проверку этого требования будет осуществлять Госпродпотребслужба.

Об этом на встрече с журналистами сообщили глава Минздрава Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет, передает РБК-Украина.

"Почему мы говорим о том, чтобы отстранять сотрудников. Так не будут страдать коллективы, которые уже в большинстве своем вакцинировались, и чтобы это не повлияло на образовательный процесс и работу госорганов власти", – отметил Ляшко.

Он добавил, что указ о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, после подписания Минздравом у Минюста есть месяц на согласования документа. И только после этого он будет зарегистрирован и утвержден, уточнил Ляшко.

Шкарлет в свою очередь отметил, что конкретный перечень профессий, который подлежит вакцинации, будет утвержден в ближайшее время. Но порядок выполнения этого указа "немного позже", добавил министр образования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о планах Минздрава включить чиновников и сотрудников сферы образования в перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. В случае отказа или уклонения от прививки против COVID-19 их будут отстранять от работы.

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