Будет изучать троянские астероиды. NASA запустит к Юпитеру космический зонд за 1 млрд долларов

Сегодня, 16 октября NASA запустит свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов. С его помощью планируется исследовать троянские астероиды вблизи Юпитера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

В частности, запуск ракеты Atlas V 401 United Launch Alliance с космическим кораблем НАСА Lucy запланирован со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5:34 утра по восточному поясному времени (9:34 по Гринвичу).

Известно, что во время своей 12-летней основной миссии Lucy будет исследовать рекордное количество астероидов, включая пролет одного астероида в главном поясе Солнечной системы и семи троянских астероидов возле Юпитера.

Так, путь Lucy будет возвращаться к Земле три раза для помощи гравитации, что сделает ее первым космическим кораблем, который вернется в окрестности Земли из внешней части Солнечной системы.

В свою очередь метеорологи прогнозируют 90%-ную вероятность благоприятных погодных условий на стартовой площадке для взлета.