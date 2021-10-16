ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вивчатиме троянські астероїди. NASA запустить до Юпітера космічний зонд за 1 млрд доларів

Новость на русском →
США, Субота 16 жовтня 2021 11:34
Вивчатиме троянські астероїди. NASA запустить до Юпітера космічний зонд за 1 млрд доларів Фото: троянські астероїди біля Юпітера дослідить космічний зонд NASA (nasa.gov)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 жовтня NASA запустить свій перший космічний зонд Lucy вартістю майже 1 млрд доларів. За його допомогою планується дослідити троянські астероїди поблизу Юпітера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зокрема, запуск ракети Atlas V 401 United Launch Alliance з космічним кораблем НАСА Lucy запланований зі станції на мисі Канаверал у Флориді о 5:34 ранку за східним поясним часом (9:34 за Гринвічем).

Відомо, що під час своєї 12-річної основної місії Lucy буде досліджувати рекордну кількість астероїдів, включаючи проліт одного астероїда в головному поясі Сонячної системи і семи троянських астероїдів біля Юпітера.

Так, шлях Lucy буде повертатися до планети Земля три рази для допомоги гравітації, що зробить її першим космічним кораблем, який повернеться в околиці Землі з зовнішньої частини Сонячної системи.

Своєю чергою метеорологи прогнозують 90% -ву ймовірність сприятливих погодних умов на стартовому майданчику для зльоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Юпитер
NEWS
Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях
Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України