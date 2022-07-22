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Будет только хуже. Зеленский против замораживания конфликта с Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Замораживание военного конфликта с Россией может спровоцировать еще более масштабное противостояние в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для The Wall Street Journal.

По его словам, любое прекращение огня, которое позволит России сохранить контроль над захваченными территориями, только подтолкнет к еще большему конфликту. Тем более Москва будет иметь возможность восполнить потери, запасы и перевооружиться.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает ей передышку. Они не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины выступил против переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявив, что русские ничего не понимают, пока им не набьют лицо.

Он также сравнил Путина с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь может лопнуть.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины