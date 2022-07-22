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Буде тільки гірше. Зеленський проти заморожування конфлікту з Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Заморожування військового конфлікту з Росією може спровокувати ще більш масштабне протистояння в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для The Wall Street Journal.

За його словами, будь-яке припинення вогню, яке дозволить Росії зберегти контроль над захопленими територіями, лише підштовхне до ще більшого конфлікту. Тим більше Москва матиме можливість поповнити втрати, запаси і переозброїтися.

"Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає їй перепочинок. Вони не скористаються цією паузою, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України виступив проти переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, заявивши, що росіяни нічого не розуміють, поки їм не наб'ють обличчя.

Він також порівняв Путіна з пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер може лопнути.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України