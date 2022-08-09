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Будет хуже, чем в Украине. Лукашенко дал прогноз по Беларуси

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Наталия Гурковская

Нарушение стабильности в Беларуси может привести к серьезным последствиям, которые будут похуже, чем война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы белорусского режима Александра Лукашенко, передает БелТА.

По его словам как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут".

"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, - сказал он. - Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся".

Ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

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Александр Лукашенко