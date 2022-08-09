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Буде гірше, ніж в Україні. Лукашенко дав прогноз щодо Білорусі

Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Наталія Гурковська

Порушення стабільності в Білорусі може призвести до серйозних наслідків, які будуть гіршими, ніж війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови білоруського режиму Олександра Лукашенка, повідомляє БелТА.

За його словами, як тільки в білоруському суспільстві порушиться стабільність, країні відразу ж "допоможуть".

"Нас швидко підпалять. Цілком. І буде гірше, ніж в Україні. Я це нутром чую. Дуже серйозна обстановка, дуже серйозна ситуація, - сказав він. - Нагодовані, напоєні, одягнені, як у народі кажуть, все поки що є. Але це впаде в одну мить, якщо ми розслабимося".

Раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито сама "спалює бойовими гвинтокрилами" власні поля. Для створення так званої "страшної картинки".

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Олександр Лукашенко