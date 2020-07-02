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Что будет с гривной: аналитик дал прогноз до конца недели

Новости » Экономика     02.07.2020 - 07:00
Что будет с гривной: аналитик дал прогноз до конца недели
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ будет держать курс в коридоре

На этой неделе обменный курс гривны останется в привычном коридоре 26,5-27 гривен/доллар. Не стоит ожидать существенных колебаний курса после уплаты ежемесячных налогов, которая завершилась 30 июня, а также завершения июньского возмещения НДС.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Значительные объемы выкупа валюты НБУ оставили курс гривны в рамках уже привычного коридора с небольшими колебаниями. Всего за прошедшую неделю гривна укрепилась до 26,7 гривен/доллар, и на этой неделе имеет все шансы остаться в пределах коридора 26,5-27 гривен/доллар", - считает Котович.

За прошедшую неделю НБУ выкупил 424,5 млн долларов на рынке, отметил он. Продавцами валюты, по его мнению, вряд ли были нерезиденты, которые продолжили сокращать свой портфель ОВГЗ.

"Это могли быть валютные средства НАК "Нафтогаз Украины", предназначенные для уплаты дивидендов. Но важным является именно присутствие НБУ на рынке и сглаживание колебаний курса", - убежден аналитик.

Напомним, НБУ в июне купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Таким образом, июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал валюту в резервы, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

Как сообщил РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

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Автор: Ростислав Шаправский

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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