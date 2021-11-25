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"Буде дорого коштувати": Меркель застерегла Росію від агресії проти України

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Берлін, Четвер 25 листопада 2021 16:28
"Буде дорого коштувати": Меркель застерегла Росію від агресії проти України Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - сказала Меркель в ході пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Меркель додала, що розрядка ситуації на кордоні України і на сході країни повинна бути кращим варіантом. Канцлер також закликала ЄС бути готовим ввести додаткові санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України і кордоні Білорусі та Польщі.

"ЄС необхідно об'єднатися в питаннях "озброєння" мігрантів Білоруссю проти Польщі і розміщення військ Росії поблизу кордону з Україною", - додала Меркель.

При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.

Нагадавши, Україна закликає новий уряд Німеччини відмовитися від російського газу, якщо Москва зважиться на військову інтервенцію.

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