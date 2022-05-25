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Чи буде дефіцит солі в Україні: пояснення експерта

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Україна, Середа 25 травня 2022 18:05
Чи буде дефіцит солі в Україні: пояснення експерта Фото: дефіцит солі в Україні (freepik.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Дефіциту солі в Україні не буде, її достатньо на складах. Однак ціна на продукт може піднятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на слова першого віцепрезидента Торгово-промислової палати України, члена Української ради бізнесу Михайла Непрана.

"Сіль можна купити. Вона дещо дорожча і найрізноманітніша. Тобто якщо вам треба посолити борщ, ви зайдете в магазин, і там не буде "Артемсолі", ви знайдете іншу сіль. Тому хвилюватися причин немає", - зазначив Непран.

За його словами, на складах є запаси солі, а крім того, деякі інші українські підприємства зараз активніше відновлюватимуть свою роботу, зокрема планується активізувати добуток солі у Дрогобичі та Солотвино.

"Поруч з нами Польща. І є одна лінія родовищ, яка тягнеться з Прикарпаття, де без проблем ми зможемо купити сіль. Хоча, як на мене, краще вкладати кошти у національний бізнес", - додав Непран.

Віцепрезидент Торгово-промислової палати України також порадив "ні в якому разі не бігти та не скуповувати сіль", аби не створювати штучний ажіотаж.

Нагадаємо, державне підприємство "Артемсіль" (Донецька область) через бойові дії зупинило роботу. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

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