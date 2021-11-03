Кто будет вместо Абрамовского: в СН назвали кандидата

Временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины станет Руслан Стрелец. Сейчас он находится на посту заместителя главы Минприроды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире Украина-24.
"Пока отложили (замещение экс-министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, - ред.). На правительстве Стрельца изберут временно исполняющим обязанности. Затем, за одну-две недели определимся и пойдем в сессионный зал", - сказал Арахамия.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.
За его отставку проголосовали 221 народный депутат.