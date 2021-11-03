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Кто будет вместо Абрамовского: в СН назвали кандидата

Автор: Мария Кучерявец

Временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины станет Руслан Стрелец. Сейчас он находится на посту заместителя главы Минприроды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире Украина-24.

"Пока отложили (замещение экс-министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, - ред.). На правительстве Стрельца изберут временно исполняющим обязанности. Затем, за одну-две недели определимся и пойдем в сессионный зал", - сказал Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

За его отставку проголосовали 221 народный депутат.

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