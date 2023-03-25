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Будем решительно действовать. Байден предупредил Иран после атак на базу США в Сирии

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Суббота 25 марта 2023 06:17
Будем решительно действовать. Байден предупредил Иран после атак на базу США в Сирии Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден предупредил Иран, что США будут "решительно действовать" для защиты американцев после атаки на их базу в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ", - сказал Байден.

На вопрос, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия, он ответил, что США "не собираются останавливаться".

Напомним, что 24 марта боевики, поддерживаемые Ираном атаковавшие американскую базу в Сирии, в ответ США нанесли авиаудара по их позициям.

А за день до этого позиции американских военных неподалеку от Хасаки на востоке Сирии были атакованы из дрона иранского производства.

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