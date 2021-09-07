Будем следить: Эрдоган отреагировал на формирование талибами правительства Афганистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не знает, как долго продержится правительство талибов в Афганистане в нынешнем составе. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара будет следить за этим процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"Мы не знаем, как долго прослужит этот временный кабинет (министров талибов - ред.). Наш долг сейчас - внимательно следить за этим процессом", - заявил Эрдоган в ходе встречи с президентом Конго Феликсом Чисекеди.

Турецкий лидер добавил, что Анкара будет следить за курсом сформированного талибами правительства.